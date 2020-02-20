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Пенсионный фонд обдумывает создание системы автоматического назначения пенсий по возрасту и дальнейшее развитие других электронных сервисов.
Об этом сообщается на странице Пенсионного фонда в сети FACEBOOK.
“Улучшение эффективности работы, создание системы автоматического назначения пенсий по возрасту, дальнейшее развитие электронных сервисов – эти и другие важные вопросы сегодня обговорил Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус во время заседания коллегии при начальнике Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области”, – говорится в сообщении.
Также продолжается работа над:
Ранее мы писали, какие е-сервисы от Пенсионного фонда Украины уже работают:
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