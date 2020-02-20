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Пенсионный фонд обдумывает создание системы автоматического назначения пенсий по возрасту

Пенсионный фонд обдумывает создание системы автоматического назначения пенсий по возрасту

Пенсионный фонд обдумывает создание системы автоматического назначения пенсий по возрасту и дальнейшее развитие других электронных сервисов.

Об этом сообщается на странице Пенсионного фонда в сети FACEBOOK.

“Улучшение эффективности работы, создание системы автоматического назначения пенсий по возрасту, дальнейшее развитие электронных сервисов – эти и другие важные вопросы сегодня обговорил Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус во время заседания коллегии при начальнике Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области”, – говорится в сообщении.

Также продолжается работа над:

  • полноценным внедрением системы выдачи электронных листков нетрудоспособности;
  • сервиса «Электронная трудовая книжка»;
  • автоматизацией выдачи справок, за которыми чаще всего обращаются граждане.

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Ранее мы писали, какие е-сервисы от Пенсионного фонда Украины уже работают:

  • система назначения пенсии по принципу одного посещения – возможность подать заявление в электронной форме и прикрепить необходимые документы, не выходя из дома;
  • мобильное приложение – доступ к сервисам веб-портала е-услуг ПФУ с мобильных устройств;
  • пенсионный калькулятор – проведение прогнозного расчета будущей пенсии;
  • е-трудовая книжка – доступ к сведениям о трудовой деятельности;
  • е-пенсионное удостоверение – пластиковая карточка, которая одновременно является и банковской картой, и пенсионным удостоверением с квалифицированной электронной подписью владельца;
  • кабинет страхователя (работодателя) – доступная информация об уплате единого соцвзноса и подача отчетности;
  • справка с QR-кодом – возможность получить справку о размере уплаченных взносов, размер зарплаты, учтенный страховой стаж, размер пенсии;
  • СМС-информирование – возможность получать информирование о рассмотрении обращений относительно назначения или перерасчета пенсий, а также об уплате страховых взносов работодателем.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что одна из главных статей расходов сегодня в Украине – это дотация Пенсионного фонда. И в этом году правительство собирается менять подход к публичным финансам. А насчет Пенсионного фонда запланирован международный аудит с профессиональной аудиторской компанией.
  • Средний размер пенсий для различных категорий граждан: по возрасту – 3064 грн (получают 75,4% пенсионеров); по инвалидности – 2641 грн (12,8%); в случае потери кормильца – 2916 грн (5,7%); за выслугу лет – 4500 грн (5,4%); социальные пенсии – 1644 грн (0,7%).
  • 82,7% пенсионеров получают пенсию в 4 тыс. грн, что ниже фактического прожиточного минимума.

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По материалам Finance.UA
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