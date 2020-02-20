День финансов, 25 февраля: ПФ как технический транзитный счет, обновленные 200 гривен, где именно ждать IKEA

Вторник, 25 февраля. Как заполнить декларацию про доходы без ошибок, и что делать со старыми купюрами 200 гривен.

Пенсионного фонд – технический транзитный счет. Именно такое мнение высказал сегодня на “Форуме реформ” премьер-министр Алексей Гончарук. «Сегодня пенсии выплачиваются из государственного бюджета, а Пенсионный Фонд является фактически техническим транзитным счетом. То есть организацией, которая организует только выплаты, а не классический Фонд в этом понимании», – утверждает Гончарук. С его слов, в 2020 главная задача – очень тщательно посмотреть, как администрируются деньги в ПФ: “возможно, где-то там есть ошибки, а где-то кто-то и обманывает государство”.

Леся в обновках. Сегодня Нацбанк ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 200 гривен. Банкноты старого образца обменивать не нужно. Новыми банкнотами НБУ будет замещать изношенные и поврежденные 200-гривневые банкноты образца 2007 года.



Фото: НБУ

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