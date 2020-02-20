Гончарук: Пенсионный фонд сегодня – технический транзитный счет

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Одна из главных статей расходов сегодня в Украине – это дотация Пенсионного фонда. И в этом году правительство собирается менять подход к публичным финансам. А относительно Пенсионного фонда запланирован международный аудит с профессиональной аудиторской компанией.
Об этом на «Форуме реформ», который проходит в Киеве 25 февраля, рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.
«Сегодня пенсии выплачиваются из государственного бюджета, а Пенсионный Фонд является фактически техническим транзитным счетом. То есть организацией, которая организует только выплаты, а не классический Фонд в этом понимании», – утверждает Гончарук.
По словам премьера, в 2020 главная задача – очень тщательно посмотреть, как администрируются деньги в ПФ. Для того, чтобы найти ответ на вопрос, где они могут быть сэкономлены, сохранены.
Фото Finance.ua
«Возможно, где-то там есть ошибки, а где-то кто-то и обманывает государство. Это то, что точно будет сделано в этом году на стороне расходов. Однако перебалансировать систему – вопрос не одного года. Это требует построения модели на много лет вперед. Вопрос пенсионной реформы как расходной части очень тесно связано с тем, как будет выглядеть система налогообложения», – отмечает он.
Гончарук рассказал, что уже создана рабочая группа для того, чтобы понять, как будет выглядеть система налогообложения. И чтобы построить такую систему, которая наполняет бюджет.
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