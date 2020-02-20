Гончарук: Пенсионный фонд сегодня – технический транзитный счет

Одна из главных статей расходов сегодня в Украине – это дотация Пенсионного фонда. И в этом году правительство собирается менять подход к публичным финансам. А относительно Пенсионного фонда запланирован международный аудит с профессиональной аудиторской компанией.

Об этом на «Форуме реформ», который проходит в Киеве 25 февраля, рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

«Сегодня пенсии выплачиваются из государственного бюджета, а Пенсионный Фонд является фактически техническим транзитным счетом. То есть организацией, которая организует только выплаты, а не классический Фонд в этом понимании», – утверждает Гончарук.

По словам премьера, в 2020 главная задача – очень тщательно посмотреть, как администрируются деньги в ПФ. Для того, чтобы найти ответ на вопрос, где они могут быть сэкономлены, сохранены.

Фото Finance.ua

«Возможно, где-то там есть ошибки, а где-то кто-то и обманывает государство. Это то, что точно будет сделано в этом году на стороне расходов. Однако перебалансировать систему – вопрос не одного года. Это требует построения модели на много лет вперед. Вопрос пенсионной реформы как расходной части очень тесно связано с тем, как будет выглядеть система налогообложения», – отмечает он.

Гончарук рассказал, что уже создана рабочая группа для того, чтобы понять, как будет выглядеть система налогообложения. И чтобы построить такую систему, которая наполняет бюджет.

Справка Finance.ua:

Как утверждают в минсоцполитики, в Украине за три года размер средней пенсии вырос почти вдвое, или на 1255 грн.

В феврале Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий для различных категорий граждан: по возрасту – 3064 грн (получают 75,4% пенсионеров); по инвалидности – 2641 грн (12,8%); в случае потери кормильца – 2916 грн (5,7%); за выслугу лет – 4500 грн (5,4%); социальные пенсии – 1644 грн (0,7%).

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