НБУ: экономике пока далеко от состояния "ухандоханой"

Национальный банк Украины заявил, что на данный момент экономика страны находится в гораздо лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад, а плохие показатели промышленности в прошлом году, в частности, не является признаком наступающего кризиса. Прогнозируемый экономический рост в последующие годы только по консервативному сценарию составляет 3,5-4%, а в случае структурных реформ темпы роста будут значительно больше.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

“Продолжаем работать с мифами. Реформаторы экономику “ухандохалы”. Такую страшилку вы непременно уже слышали. Однако отчаиваться не стоит. Экономика пока далеко от состояния “ухандоханой”. Более того, она находится в гораздо лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад”, – говорится в сообщении НБУ.

В Нацбанке заверили, что с каждым годом последовательной экономической политики и улучшения бизнес-климата ситуация в экономике выглядит все более здоровой. При этом в НБУ привели несколько тезисов в подкрепление таких утверждений.

НБУ, в частности, заявил о снижении инфляции до цели в 5% благодаря своей “последовательной монетарной политике”. “Поддержание инфляции на этом уровне является крайне важным для устойчивого экономического роста, ведь высокая и непредсказуемая инфляция отпугивает иностранных инвесторов и усложняет прогнозирование бизнесу”, – пояснили в регуляторе.