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Vodafone протестировал 4G в киевском метро: Коммерческий запуск на первых станциях стартует с 12 марта 2020 года

Vodafone протестировал 4G в киевском метро: Коммерческий запуск на первых станциях стартует с 12 марта 2020 года

Оператор мобильной связи Vodafone Украина сообщил об успешном тестировании 4G-сети в метрополитене Киева. В течение нескольких дней 4G начнет появляться, начиная со станции «Академгородок» и в тоннеле в сторону станции «Житомирская», затем – в несколько этапов – и на остальных станциях.

Всего же, по планам, в первом полугодии сеть появится на девяти станциях и в прогонах между ними. Полностью 4G интернетом метрополитен Киева покроют до конца 2020 года.

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«На протяжении всей прошлой недели, в режиме 24/7, команда специалистов Vodafone Украина совместно с подрядчиком, работала над реализацией технического решения и успешно провела тестирование сети 4G в метро Киева. Тесты, которые мы проводили в ночь на 24 февраля, прошли успешно, все сервисы работают и сеть готова к приёму интернет трафика наших абонентов, – отметил Андрей Большаков, заместитель генерального директора Vodafone Украина.

Сейчас мы ждем принятия тарифов на доступ к инфраструктуре Киева, а также, в частности, к инфраструктуре КП «Киевский Метрополитен», которое запланировано на 12 марта. В случае положительного решения, сможем приступить к полной реализации проекта сразу после подписания договора. В противоположном случае, сроки проекта могут сдвинуться».

Работы в метрополитене выполнены программным методом, путём апгрейда существующего программного обеспечения на всех участках сети в стандарте LTE-1800.

Отметим, что в марте 2020 года запланирован старт 4G Internet на первых станциях метро, а именно: а) «Академгородок», «Житомирская», «Святошин»; б) «Сырец», «Дорогожичи»; в) «Героев Днепра», «Минская», «Оболонь». А до конца 2020 года — на всех станциях и тоннелях столичного метрополитена.

По материалам ITC.ua
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