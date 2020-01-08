Запуск 4G в киевском метрополитене будет стоить $20 млн

Стоимость проекта запуска мобильной связи стандарта 4G в киевском метрополитене тремя ведущими украинскими операторами мобильной связи «Киевстар», «Vodafone Украины» и lifecell оценивается в $20 млн.

Читайте также: Кто задерживает 4G в киевском метро

«В I квартале 2020 года будем запускать первые станции, если все будет двигаться так, как сейчас», – сказал президент «Киевстара» Александр Комаров.

В свою очередь, директор по маркетингу «Киевстара» Павел Даниман уточнил, что проект поровну финансируется всеми тремя операторами.

Как уточнил Даниман, внедрение 2G и 4G связи будет производиться с крайних станций, так как это обусловлено технологией, а покрытие всех станций требует некоторого времени в связи с возможностью вести работы только несколько часов ночью.