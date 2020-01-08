0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Запуск 4G в киевском метрополитене будет стоить $20 млн

Запуск 4G в киевском метрополитене будет стоить $20 млн

Стоимость проекта запуска мобильной связи стандарта 4G в киевском метрополитене тремя ведущими украинскими операторами мобильной связи «Киевстар», «Vodafone Украины» и lifecell оценивается в $20 млн.

Читайте также: Кто задерживает 4G в киевском метро

«В I квартале 2020 года будем запускать первые станции, если все будет двигаться так, как сейчас», – сказал президент «Киевстара» Александр Комаров.

В свою очередь, директор по маркетингу «Киевстара» Павел Даниман уточнил, что проект поровну финансируется всеми тремя операторами.

Как уточнил Даниман, внедрение 2G и 4G связи будет производиться с крайних станций, так как это обусловлено технологией, а покрытие всех станций требует некоторого времени в связи с возможностью вести работы только несколько часов ночью.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.