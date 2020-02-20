IKEA откроет первый магазин в Украине

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Первый магазин шведского ритейлера IKEA в Украине откроют в августе 2020 года на территории ТРЦ Blockbuster Mall. Такое предположение выразил глава правления девелоперской компании “Мандарин Плаза” Александр Черницкий.
Напомним, в июле 2019 года IKEA подписала договор на открытие первого магазина в Украине, который будет расположен в самом большом ТРЦ Украины Blockbuster Mall. Отметим, что общая площадь ТРЦ Blockbuster Mall составит около 350 тысяч квадратных метров, из которых около 100 тысяч квадратных метров — развлекательная зона.
Как известно, изначально первый магазин в Украине IKEA планировала открыть в ТРЦ Ocean Mall, запуск которого был запланирован на сентябрь 2019 года. Однако в марте 2019 года в сети заявили, что открытие магазина откладывается из-за задержки строительства объекта.
Также сообщалось, что ІКЕА запустила официальную интернет-страницу для украинских потребителей и начала набор персонала для первого магазина в Украине.
Кроме того, IKEA договорилась с “НП Логистик”, “дочкой” “Новой Пошты”, о комплексном сотрудничестве в Украине. Контракт подписан сроком на 5 лет, коммерческие условия не разглашаются. Украинская компания, согласно условиям договора, будет предоставлять комплексные логистические услуги, в том числе хранение и комплектацию заказов для ее нового магазина городского формата (сity store) в Киеве.
Отметим, что это уже третья попытка компании выйти на украинский рынок. Первые планы о выходе шведского гиганта на украинский рынок были озвучены еще в 2005 году. Компания тогда собиралась построить под Киевом торгово-развлекательный центр. Для построения ТРЦ нужно было пожертвовать 70 гектаров леса, расположенного неподалеку от автомагистрали Киев — Борисполь.
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