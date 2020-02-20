5 советов для безошибочного заполнения декларации

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С января начался период декларирования, а это значит, что госслужащим всей Украины следует заполнить декларации до конца марта. Сейчас – самая активная фаза заполнения деклараций.
Об этом сообщает пресс-служба общественной организации “Антикоррупционный штаб”.
“В Украине насчитывается около 400 тысяч человек, которым следует подавать электронные декларации. Ежегодно декларанты сталкиваются с трудностями в заполнении деклараций. Поэтому Антикоррупционный штаб собрал 5 самых популярных вопросов и ответов по декларированию”, – говорится в сообщении.
Как декларировать банковские счета:
Как сделать электронную подпись:
Раздел доходы, что указывать, а что нет:
Где можно найти уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре:
Что делать, если декларацию уже подал, но понял, что сделал ошибку:
Также общественная организация разработала чат-бот «Госслужащий Тарас», с помощью которого каждый может проверить, является ли он декларантом:
Декларированию подлежат следующие доходы:
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