5 советов для безошибочного заполнения декларации

С января начался период декларирования, а это значит, что госслужащим всей Украины следует заполнить декларации до конца марта. Сейчас – самая активная фаза заполнения деклараций.

Об этом сообщает пресс-служба общественной организации “Антикоррупционный штаб”.

“В Украине насчитывается около 400 тысяч человек, которым следует подавать электронные декларации. Ежегодно декларанты сталкиваются с трудностями в заполнении деклараций. Поэтому Антикоррупционный штаб собрал 5 самых популярных вопросов и ответов по декларированию”, – говорится в сообщении.

Как декларировать банковские счета:

начиная с этого года в форму е-декларации был введен новый раздел. В нем есть все банковские счета декларанта и членов его семьи;

все счета указываются в международном стандарте IBAN .

Как сделать электронную подпись:

Прежде чем заполнять декларацию, вспомните, не закончилось ли действие ЭЦП – Электронной цифровой подписи. В действующем законодательстве она называется КЭП .

если же действие ЭЦП /КЭП закончилось, то новый ключ можно сделать в «Приват 24», Министерстве юстиции или в одном из сертифицированных центров.

Раздел доходы, что указывать, а что нет:

если гражданин, подающий декларацию, является клиентом “Ощадбанка” или “ПриватБанка”, то можно упростить заполнение электронной декларации, взяв в онлайн-банкинге справку для декларации;



в этой справке будет информация по всем счетам лица в этом банке. Также важно, что в справке указывается информация об остатке средств на счетах по состоянию на последний день отчетного периода;

информация из справки будет необходима для заполнения раздела о доходах. В разделе Денежные активы справки необходимо указать остатки на счетах на последний день отчетного периода. А в разделе по банковским счетам эта справка поможет внести счета банка в формате IBAN ;

если человек брал кредит, то в разделе о доходах его указывать не нужно. Он указывается в разделе о финансовых обязательствах при условии, что его сумма превышает 96 050 грн. Не указываются депозиты, но начисленные проценты по депозитам указать необходимо. Сумму депозита следует указать в разделе денежных активов. Нужно также указать в разделе доходов “кэшбэк” или “бонусы”, которые выплачиваются банком.

Где можно найти уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре:

еще одно новшество нынешней формы декларации – при заполнении информации о декларанта необходимо указать уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

если человек получил паспорт гражданина Украины в виде ID-карты или биометрический загранпаспорт, то в нем уже есть информация об этом номере записи;

отсутствие же этих документов означает, что у лица отсутствует номер записи в ЕГДР . В таком случае необходимо выбрать “Не применяется” в соответствующем поле.

Что делать, если декларацию уже подал, но понял, что сделал ошибку:

в таком случае есть 7 дней на исправление с момента обнародования декларации в реестре. Подавать исправленную форму декларации можно не более трех раз;

также этот совет можно использовать, если лицо вспомнило о ежегодном декларировании в последний день. Можно подать не полностью заполненную декларацию и тогда уже в течение недели подать полную и исправленную.

Также общественная организация разработала чат-бот «Госслужащий Тарас», с помощью которого каждый может проверить, является ли он декларантом:

Справка Finance.ua

Декларированию подлежат следующие доходы:

отведения хозяйственной деятельности, полученных физическими лицами – предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения);

от ведения независимой профессиональной деятельности;

в виде отдельных видов облагаемых доходов, которые не подлежат налогообложению при их начислении или выплате налоговыми агентами, но не освобождены от налогообложения;

в виде иностранных доходов;