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В Украине создадут платформу для выявления конечных владельцев компаний

В Украине создадут платформу для выявления конечных владельцев компаний

Национальный банк Украины совместно с другими государственными органами и общественными организациями 24 февраля подписал Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах и создании первой Транснациональной электронной лаборатории (ТэЛАБ).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Задачи сотрудничества:

  • создать экосистему механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах в целях противодействия коррупции, отмыванию денег, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, которые связаны с фиктивной деятельностью компаний.

Основные направления деятельности ТэЛАБ:

  • правовые: анализ и разработка законодательства на международном и национальном уровнях;
  • организационные: выработка политик и процедур, анализ бизнес-процессов для интеграции ресурсов, наработки методик проведения экспертиз;
  • технические: разработка, тестирование и внедрение технических решений;
  • мониторинг эффективности деятельности. Кроме Национального банка, такие обязательства взяли на себя также Министерство юстиции, Министерство цифровой трансформации, Госфинмониторинг, ГП «Национальные информационные системы».

Справка Finance.ua:

  • Правительство предлагает способы борьбы с отмыванием доходов, о чем говорится в законопроекте 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

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По материалам Finance.UA
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