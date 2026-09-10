McDonald’s в Украине пока не меняет правила работы во время тревог 10.09.2026, 00:19 Во время воздушной тревоги ресторан временно прекращает работу

McDonald’s в Украине пока не меняет порядок работы ресторанов из-за введения новой системы распределения уровней воздушной тревоги. Компания анализирует, как новые правила будут работать на практике и позволят ли безопасно обслуживать клиентов во время желтого уровня тревоги.

Об этом пресс-служба компании сообщила в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«В настоящее время порядок работы ресторанов „МакДональдс“ остается без изменений. Мы детально анализируем, как новая система распределения уровней тревоги будет работать на практике и позволит ли она безопасно организовать работу ресторанов во время желтого уровня воздушной тревоги», — отмечается в сообщении.

Как работают рестораны McDonald’s во время тревоги

Все рестораны McDonald’s в Украине работают с соблюдением расширенных правил безопасности.

Во время воздушной тревоги ресторан временно прекращает работу, чтобы сотрудники и посетители могли перейти к ближайшему укрытию. Обслуживание возобновляется после объявления отбоя.

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Работники заведений получают полную заработную плату вне зависимости от времени, проведенного в укрытии во время смены.

Справка Finance.ua: