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McDonald’s в Украине пока не меняет правила работы во время тревог

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Во время воздушной тревоги ресторан временно прекращает работу
Во время воздушной тревоги ресторан временно прекращает работу
McDonald’s в Украине пока не меняет порядок работы ресторанов из-за введения новой системы распределения уровней воздушной тревоги. Компания анализирует, как новые правила будут работать на практике и позволят ли безопасно обслуживать клиентов во время желтого уровня тревоги.
Об этом пресс-служба компании сообщила в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
«В настоящее время порядок работы ресторанов „МакДональдс“ остается без изменений. Мы детально анализируем, как новая система распределения уровней тревоги будет работать на практике и позволит ли она безопасно организовать работу ресторанов во время желтого уровня воздушной тревоги», — отмечается в сообщении.

Как работают рестораны McDonald’s во время тревоги

Все рестораны McDonald’s в Украине работают с соблюдением расширенных правил безопасности.
Во время воздушной тревоги ресторан временно прекращает работу, чтобы сотрудники и посетители могли перейти к ближайшему укрытию. Обслуживание возобновляется после объявления отбоя.
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Справка Finance.ua:

  • по данным аналитической системы Опендатабот, McDonald’s в Украине за 2025 год получил 21,3 млрд грн выручки, что на 26,6% превзошло показатель аналогичного периода прошлого года;
  • чистая прибыль увеличилась на 21,3%, до 1,567 млрд грн;
  • в прошлом году компания уплатила 3,5 млрд грн налогов в бюджет.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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