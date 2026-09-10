McDonald’s в Украине пока не меняет правила работы во время тревог
Как работают рестораны McDonald’s во время тревоги
Справка Finance.ua:
- по данным аналитической системы Опендатабот, McDonald’s в Украине за 2025 год получил 21,3 млрд грн выручки, что на 26,6% превзошло показатель аналогичного периода прошлого года;
- чистая прибыль увеличилась на 21,3%, до 1,567 млрд грн;
- в прошлом году компания уплатила 3,5 млрд грн налогов в бюджет.
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