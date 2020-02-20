НБУ вводит в обращение обновленную банкноту 200 гривен (фото, видео)

Национальный банк Украины сегодня, 25 февраля, вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 200 гривен.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“После введения в обращение новых 200-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые. Новыми банкнотами Национальный банк будет замещать изношенные и поврежденные 200-гривневые банкноты образца 2007 года. Постепенно в обращении будет больше новых 200-гривневых банкнот на замену изношенным” – сообщает пресс-служба НБУ.

Как именно изменилась банкнота:

по дизайну она наследует новые современные банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен;

на банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне – изображение здания Въездной башни Луцкого замка;

портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны);

размер новой банкноты не изменился – 75 × 148 мм. Цветовая гамма та же.



Фото: НБУ



Фото: НБУ

Сколько банкнот номиналом 200 гривен сегодня находится в обращении:

по состоянию на 01.10.2019 количество банкнот номиналом 200 гривен в обращении составило 632,5 млн штук (около 22,5% от общего количества банкнот в наличном обращении).

Элементы защиты:

многотоновый водяной знак – портретное изображение Л. Украинки и светлый элемент водяного знака – изображение цифрового обозначения номинала (размещено вертикально в правой нижней части многотонового водяного знака);

полностью погруженная в толщу бумаги защитная полимерная лента с магнитным кодом, на которой с помощью увеличительного стекла можно увидеть прозрачные изображения в прямом и перевернутом виде: «200 ГРН», малый Государственный Герб Украины (трезубец) и подчеркнутое цифровое обозначение номинала «200»;

“оконная” защитная лента – синего цвета с ярко выраженным кинетическим эффектом. Лента имеет изображение номинала «200» и графического знака гривны. При изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты;

SPARK -элемент – при изменении угла наклона банкноты наблюдается кинетический эффект – постепенные переходы цвета от пурпурного до золотисто-зеленого;

сквозной элемент – изображение цифрового обозначения номинала «200», все элементы которого совпадают и дополняют друг друга при рассмотрении банкноты против света;

латентное изображение – изображение цифрового обозначения номинала – «200»: цифры видимы при рассматривании банкноты на уровне глаз против света под острым углом: темные на светлом фоне – при рассматривании банкноты с длинной стороны; светлые на темном фоне – при рассматривании банкноты с короткой стороны;

рельефные элементы – элементы изображений, шероховатость которых прощупывается; для примера приведены увеличенные изображения: надписи и изображения, элемент для людей с ослабленным зрением, фрагмент портрета;

микротексты – надписи, цифровые и текстовые обозначения номинала, которые повторяются и которые можно прочитать с помощью увеличительного стекла.

Справка Finance.ua:

20 декабря Национальный банк выпустил в обращение монету номиналом 5 гривен и новую банкноту в 50 грн.

В середине 2020 года – в обращение будет введена монета номиналом 10 гривен.

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