НБУ вводит в обращение обновленную банкноту 200 гривен (фото, видео)

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Национальный банк Украины сегодня, 25 февраля, вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 200 гривен.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
“После введения в обращение новых 200-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые. Новыми банкнотами Национальный банк будет замещать изношенные и поврежденные 200-гривневые банкноты образца 2007 года. Постепенно в обращении будет больше новых 200-гривневых банкнот на замену изношенным” – сообщает пресс-служба НБУ.
Как именно изменилась банкнота:
Фото: НБУ
Фото: НБУ
Сколько банкнот номиналом 200 гривен сегодня находится в обращении:
Элементы защиты:
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