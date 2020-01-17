День финансов, 20 января: "надлежащие пользователи" на дорогах, упрощение обмена валют, в кредитах только правда

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Понедельник, 20 января. Неделю начинаем с “надлежащих” водителей авто, “надлежащих” обменов валют и “надлежащих” кредитов.
Нацбанк упростил обмен валют. НБУ разрешил использовать программные регистраторы расчетных операций при осуществлении валютно-обменных операций. Отменено необходимость проставлять на расчетных документах РРО подпись кассира и клиента а также оттиск штампа.
Полная (по-настоящему) стоимость кредита. Национальный банк изменил подход, по которому банки будут рассчитывать стоимость потребительского кредита. Банки обязали указывать стоимость: страховых и налоговых платежей; сборов на обязательное государственное пенсионное страхование; стоимость услуг нотариусов; платежи за услуги государственных регистраторов, оценщиков и др. Цель нововведения – раскрытие информации о полной стоимости потребительских кредитов.
“Надлежащие пользователи” бесплатно. В Электронном кабинете водителя появилась новая услуга «Управление надлежащим пользователем». Она позволяет выбрать того водителя авто, который будет нести ответственность за поведение на дороге (назначается в качестве надлежащего пользователя), а не владелец транспортного средства. Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе «Электронные услуги». Услуга «Управление надлежащим пользователем» доступна для физических и юридических лиц и бесплатна.
Заплатить за доставку газа можно онлайн. Пользователи “личного кабинета” на сайте 104.ua с одного аккаунта смогут управлять двумя коммунальными услугами: расчетами за потребление газа и за доставку газа.. Разработка с 15 января 2020 года доступна для использования в 16 областях Украины для всех пользователей “личного кабинета” на сайте 104.ua.
Пересчет платежек за тепло. В 124 городах Украины осуществили перерасчет платежек – начисления за тепло и горячую воду снизили до 30%. К правительственной инициативе присоединились 16 областных центров
Зарплаты Гончарука и Ко. Обнародована информация о заработной плате членов Кабинета Министров Украины. К примеру, среднемесячная заработная плата Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в 2019 году – 60,479 тыс. грн. А вот среднемесячная заработная плата в 2019 году у министра внутренних дел Арсена Авакова – 100,041 тыс. грн.
Новый налог на продажу автомобилей. Касается налог легковых машин, любого транспорта, начиная от прицепов и мопедов и заканчивая автобусами с тракторами. Налог при продаже первого и второго авто остался прежним – 5% от оценочной стоимости транспорта.
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