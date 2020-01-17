Украинцам пересчитали платежки за тепло

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В 124 городах Украины осуществили перерасчет платежек – начисления за тепло и горячую воду снизили до 30%.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Где пересчитали. К правительственной инициативе присоединились 16 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Киев.
Так, например, за декабрь 2019 уменьшены платежки для населения:
“А, например, в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года”, – отметил Гончарук.
Почему уменьшили платежки: это стало возможным из-за снижения на рынке цены на газ. В связи с этим Правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы ждут открытия рынка труда в Германии - экспертВчера, 05:08 - 6629 12
Укрпочта объяснила, как ускорить доставку из китайских интернет-магазинов14.08.2015, 16:30 - 24713 10
В КГГА назвали сроки запуска Wi-Fi в метро5 ч. назад - 557 5
Обнародованы зарплаты министров3 ч. назад - 630 4
Введен новый налог на продажу автомобилей5 ч. назад - 4775 4
Размер пособия на ребенка в ПольшеВчера, 17:21 - 15638 2
ПФУ снизил показатель средней зарплаты7 ч. назад - 9871 1
Введен новый налог на продажу автомобилей5 ч. назад - 4775 4
Что должны помнить предприниматели о РРО в 2020 году8 ч. назад - 3410 3
Как колебалась стоимость жилья в Киеве за последние 5 лет (инфографика)Вчера, 19:06 - 3259
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 1613
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1019
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 981 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 1911
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 2046 1