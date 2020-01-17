0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 498 0

Украинцам пересчитали платежки за тепло

Украинцам пересчитали платежки за тепло

В 124 городах Украины осуществили перерасчет платежек – начисления за тепло и горячую воду снизили до 30%.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Где пересчитали. К правительственной инициативе присоединились 16 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Киев.

Так, например, за декабрь 2019 уменьшены платежки для населения:

  • сумма перерасчета по 1-комнатным квартирам от 80 грн Киевская обл. и до 292 грн во Львовской обл;
  • по 2-комнатным квартирам – от 110 грн в Черниговской обл, до 435 грн в Днепропетровской обл.;
  • по 3-комнатным квартирам – от 140 грн в Днепропетровской обл, до 563 грн в Ровенской обл.

Как сэкономить на коммуналке 💡

“А, например, в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года”, – отметил Гончарук.

Почему уменьшили платежки: это стало возможным из-за снижения на рынке цены на газ. В связи с этим Правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января по 1 мая 2020 в Украине на государственном уровне утвержден фиксированный тариф на газ для всех потребителей газа.
  • Гарантированная цена автоматически действует для всех украинцев и составляет 6600 гривен за тысячу кубометров с НДС.
  • Цены на газ для населения снова будут рыночными с 1 мая 2020 года.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.