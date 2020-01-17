Украинцам пересчитали платежки за тепло

В 124 городах Украины осуществили перерасчет платежек – начисления за тепло и горячую воду снизили до 30%.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Где пересчитали. К правительственной инициативе присоединились 16 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Киев.

Так, например, за декабрь 2019 уменьшены платежки для населения:

сумма перерасчета по 1-комнатным квартирам от 80 грн Киевская обл. и до 292 грн во Львовской обл;

по 2-комнатным квартирам – от 110 грн в Черниговской обл, до 435 грн в Днепропетровской обл.;

по 3-комнатным квартирам – от 140 грн в Днепропетровской обл, до 563 грн в Ровенской обл.

“А, например, в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года”, – отметил Гончарук.

Почему уменьшили платежки: это стало возможным из-за снижения на рынке цены на газ. В связи с этим Правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках.

Справка Finance.ua:

С 1 января по 1 мая 2020 в Украине на государственном уровне утвержден фиксированный тариф на газ для всех потребителей газа.

Гарантированная цена автоматически действует для всех украинцев и составляет 6600 гривен за тысячу кубометров с НДС .