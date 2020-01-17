В Электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга

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В Электронном кабинете водителя появилась новая услуга «Управление надлежащим пользователем». Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе «Электронные услуги».
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Что это значит – нести ответственность за поведение на дороге будет водитель авто (назначенный в качестве надлежащего пользователя), а не владелец транспортного средства.
Надлежащий пользователь – это лицо, на законных основаниях пользующееся транспортным средством, которое ему не принадлежит. Возможность указывать надлежащего пользователя транспортного средства (ТС) пригодится автомобилистам в связи с появлением новых правил и налаживанием системы фото- и видеофиксации и парковки.
Как назначить надлежащего пользователя онлайн:
Заказчиком услуги может быть физическое или юридическое лицо, желающее стать надлежащим пользователем.
Для этого необходимо:
Затем владелец получает письмо со ссылкой на онлайн-заявление.
Для успешного завершения процедуры владелец авто должен перейти по ссылке и дать согласие на это назначение. Если основанием для назначения является лишь договоренность, владелец автомобиля должен подписать заявление с помощью КЭП. После чего лицо, заказавшее услугу надлежащего пользователя, может видеть статус подтверждения заявки в е-кабинете водителя. Полный цикл предоставления услуги онлайн занимает один рабочий день.
Электронная услуга «Управление надлежащим пользователем» доступна для физических и юридических лиц и бесплатна.
На одно транспортное средство может быть назначен не более чем один надлежащий пользователь.
Стать надлежащим пользователем может только лицо, имеющее национальное водительское удостоверение или удостоверение водителя иностранного государства, которое соответствует требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года.
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