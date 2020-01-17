Заплатить за доставку газа можно онлайн

Пользователи “личного кабинета” на сайте 104.ua с одного аккаунта смогут управлять двумя коммунальными услугами: расчетами за потребление газа и за доставку газа.

Об этом сообщается на сайте Региональной газовой компании (РГК).

Как это будет действовать: в новом разделе “Доставка газа” клиент может получить информацию о текущем тариф на доставку, актуальный заказанный объем потребления и методику расчета платежа за доставку газа. Здесь же можно скачать и оплатить счет за доставку газа.

В компании сообщили, что разработка с 15 января 2020 года доступна для использования в 16 областях Украины для всех пользователей “личного кабинета” на сайте 104.ua.

Справка Finance.ua:

С января 2020 года плата за доставку удалена из счетов за газ. Все потребители получат отдельные счета один за газ, второй – за его доставку.