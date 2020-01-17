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Обнародованы зарплаты министров

Обнародованы зарплаты министров

Обнародована информация о заработной плате членов Кабинета министров Украины.

Об этом говорится в публикации Правительственного портала.

Среднемесячная заработная плата Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в 2019 году – 60,479 тыс. грн.

Среднемесячная заработная плата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы в прошлом году была равна 58,652 тыс. грн.

Вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в сентябре получил 52,629 тыс. грн, в октябре 51 тыс. грн, а в ноябре – 34,141 тыс. грн.

Среднемесячная зарплата министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета в прошлом году составила 32,386 тыс. грн. В декабре он получил 17,544 тыс. грн. В сентябре и октябре – по 48 тыс. грн, в ноябре – 16 тыс. грн.

Среднемесячная заработная плата в 2019 году у министра внутренних дел Арсена Авакова – 100,041 тыс. грн. В декабре ему начислено 186,541 тыс. грн, в том числе надбавки – 49,225 тыс. грн, премии – 137,317 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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