Банки обязали раскрывать полную стоимость потребительского кредита

Национальный банк изменил подход, по которому банки будут рассчитывать стоимость потребительского кредита.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что это значит – отныне в стоимость потребительского кредита в зависимости от его вида и при наличии дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц банки будут включать стоимость:

страховых и налоговых платежей;

сборов на обязательное государственное пенсионное страхование;

стоимость услуг нотариусов;

платежи за услуги государственных регистраторов, оценщиков и др.

Цель нововведения – раскрытие информации о полной стоимости потребительских кредитов, чтобы потребители понимали все свои расходы на получение и обслуживание таких кредитов.

Соответствующие изменения вступили в силу с 19 января 2020 года в связи с новыми требованиями законодательства по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Справка Finance.ua:

Ранее Национальный банк принял новые требования, по которым банки должны раскрывать полную информацию о своих услугах, в том числе и стоимость, на своих сайтах и ​​в рекламе.

13 декабря Нацбанк принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.