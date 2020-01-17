Введен новый налог на продажу автомобилей

16 января Верховная Рада приняла “Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по усовершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве”.

Об этом говорится в законопроекте №1210.

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Законопроект разработан с целью внедрения международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементации норм, предусмотренных Планом противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (BEPS), реформирования института финансовой ответственности и усовершенствования процедуры администрирования налогов и сборов.

Согласно законопроекту, кто продает за год более 2 авто, должен будет заплатить с продажи 18% от оценочной стоимости транспортного средства.

Кого касается – легковых машин, любого транспорта, начиная от прицепов и мопедов и заканчивая автобусами с тракторами.

Налог при продаже первого и второго авто остался прежним – 5% от оценочной стоимости транспорта.

Цель законопроекта – обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет за счет повышения прозрачности международных транзакций субъектов хозяйствования и предотвратить использование агрессивных схем налогового планирования.

Также это будет способствовать внедрению международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли.

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