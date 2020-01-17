В квитанции об обмене валют уже не нужна подпись - НБУ

Национальный банк Украины разрешил использовать программные регистраторы расчетных операций при осуществлении валютно-обменных операций.

Об этом сказано на сайте регулятора.

НБУ предусмотрел при осуществлении валютно-обменных операций создание электронных расчетных документов, по форме и содержанию аналогичных бумажным.

Отменено необходимость проставлять на расчетных документах РРО подпись кассира и клиента а также оттиск штампа.

Закон вступает в силу 19 апреля 2020 года.

Справка Finance.ua:

20 сентября 2019 года ВР приняла закон, позволяющий использовать программные РРО , наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей 2-4 категорий использовать РРО .