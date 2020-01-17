В квитанции об обмене валют уже не нужна подпись - НБУ

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Национальный банк Украины разрешил использовать программные регистраторы расчетных операций при осуществлении валютно-обменных операций.
Об этом сказано на сайте регулятора.
НБУ предусмотрел при осуществлении валютно-обменных операций создание электронных расчетных документов, по форме и содержанию аналогичных бумажным.
Отменено необходимость проставлять на расчетных документах РРО подпись кассира и клиента а также оттиск штампа.
Закон вступает в силу 19 апреля 2020 года.
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