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В квитанции об обмене валют уже не нужна подпись - НБУ

В квитанции об обмене валют уже не нужна подпись - НБУ

Национальный банк Украины разрешил использовать программные регистраторы расчетных операций при осуществлении валютно-обменных операций.

Об этом сказано на сайте регулятора.

НБУ предусмотрел при осуществлении валютно-обменных операций создание электронных расчетных документов, по форме и содержанию аналогичных бумажным.

Отменено необходимость проставлять на расчетных документах РРО подпись кассира и клиента а также оттиск штампа.

Закон вступает в силу 19 апреля 2020 года.

Справка Finance.ua:

  • 20 сентября 2019 года ВР приняла закон, позволяющий использовать программные РРО, наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей 2-4 категорий использовать РРО.
  • При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФОПов), которые находятся на первой группе налогообложения.
По материалам Finance.UA
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