День финансов, 25 ноября: продажа "Vodafone", налоги для ФЛП, "критическая ситуация" с "Укрбудом"

Понедельник, 25 ноября. Неделя началась с крупных продаж.

“Vodafone Украина” купили за $734 млн. Российская телеком-компания МТС 25 ноября официально объявила о продаже 100% доли в Vodafone Украина компании Bakcell. В компании сообщают, что смена собственника не повлияет на операционную деятельность “Vodafone Украина”. Компания продолжает предоставлять услуги под брендом Vodafone.

А Telenor продал свою долю в «Киевстаре». Норвежская компания Telenor вышла из капитала телекоммуникационного холдинга Veon, которому принадлежит российский оператор “Вымпелком” (бренд “Билайн”) и “Киевстар”, продав 157 млн акций. Это был последний пакет акций, принадлежавший норвежскому холдингу.

США планируют создать национальную криптовалюту. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл анонсировал появление национальной цифровой валюты. Этим летом в США также пытались ввести свою криптовалюту, поскольку считали, что китайский «цифровой юань» сможет потеснить доллар в международных расчётах.

А украинцы верят в депозиты и несут деньги в банки. Сумма вкладов физлиц в банках – участниках Фонда гарантирования вкладов в ноябре составила 458,9 млрд грн, в октябре этот показатель составлял 443,6 млрд грн. Вклады в национальной валюте составили 259,0 млрд грн. Не забывайте о том, что вы всегда можете больше получать к своему депозиту. Достаточно просто перейти по ссылке.

Кстати, о банках. Сегодня ПриватБанк огласил стоимость бренда. За последний год суммарная стоимость бренда ПриватБанка выросла на 26,2% и составляет почти $300 млн. Также в 2019 году увеличилась общая капитализация торговых марок из сектора потребительских товаров, а также e-commerce.

Налоги для ФЛП в 2020 году. С 1 января 2020 года суммы налогов и сборов для налогоплательщиков изменятся. Так, для плательщика I группы ФЛП налог составит 210,20 грн (минимум 10% от прожиточного минимума), для II группы ФЛП – 944,60 грн. Подробнее про налоги по ссылке.

А пока налоговики уличили сеть магазинов в занижении суммы выторга на 5000%. Оказалось, что в магазинах одной сети по факту расчета за купленное пиво выдают покупателям расчетные чеки, которые лишь имитируют настоящие фискальные.

Зеленского попросили вмешаться в ситуацию с “Укрбудом”. Инвесторы, которые купили жилье в 26 жилых комплексах Киева, строящихся под эгидой “Укрбуда”, обратились к Президенту Владимиру Зеленскому из-за “критической ситуации, происходящей на строительных площадках в течение последних 4 месяцев” (приостановление строительства и перенос сроков ввода в эксплуатацию объектов на год и более). Также они имеют подозрение о хищении миллиардов гривен инвесторов с использованием имени государственной корпорации.

А будет ли продолжение… обязательно узнаем.