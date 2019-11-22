Стоимость бренда Приватбанка за год выросла на 26%

Согласно результатам ежегодного исследования, которое проводится совместно с компанией MPP Consulting, бренд Приватбанка в 2019 году сохраняет за собой четвертое место в рейтинге самых дорогих национальных торговых марок, а стоимость бренда банка составляет почти $300 млн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“За последний год суммарная стоимость бренда Приватбанка выросла на 26,2%. В целом отечественные бренды за год подорожали на 4,7%. По данным рейтинга, также в 2019 году увеличилась общая капитализация торговых марок из сектора потребительских товаров, а также e-commerce”, – говорится в сообщении.

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Методология оценки:

базируется на финансовых результатах компаний – владельцев марок, а также факторов, которые могут влиять на стоимость бренда;

географическое покрытие продаж;

технологическая составляющая;

выпускаемая продукция;

инвестиционная привлекательность отрасли.

Справка Finance.ua:

Чистая прибыль государственного Приватбанка за январь-октябрь 2019 года составила 28 млрд грн, что вдвое превышает финансовый результат деятельности банка в 2018 году.

Mastercard и ПриватБанк запустили платформу, позволяющую сохранять токены вместо карточных данных.