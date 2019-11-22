Стоимость бренда Приватбанка за год выросла на 26%

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Согласно результатам ежегодного исследования, которое проводится совместно с компанией MPP Consulting, бренд Приватбанка в 2019 году сохраняет за собой четвертое место в рейтинге самых дорогих национальных торговых марок, а стоимость бренда банка составляет почти $300 млн.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
“За последний год суммарная стоимость бренда Приватбанка выросла на 26,2%. В целом отечественные бренды за год подорожали на 4,7%. По данным рейтинга, также в 2019 году увеличилась общая капитализация торговых марок из сектора потребительских товаров, а также e-commerce”, – говорится в сообщении.
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