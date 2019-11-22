За месяц выросла сумма вкладов физлиц в банках (инфографика)

Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 ноября 2019 года составила 458,9 млрд грн. Для сравнения на 1 октября 2019 года этот показатель составил 443,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало ноября 2019 года:

вклады в национальной валюте – 259,0 млрд грн;

вклады в иностранной валюте – 199,9 млрд грн.

Полностью защищенные вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках Фонда. Также по сумме гарантиями Фонда полностью покрывается 42,6% вкладов, что составляет 195,5 млрд грн.

Количество вкладчиков:

общее количество вкладчиков по состоянию на начало ноября 2019 года составляет 43,0 млн;

количество вкладчиков с вкладами более 200 000 грн составляет 421,2 тыс, и сумма их вкладов составляет почти 263,3 млрд грн;

количество вкладчиков- ФЛП в банках-участниках Фонда по состоянию на 1 ноября 2019 года составило почти 1,3 млн вкладчиков- ФЛП , или 3,0% всех вкладчиков. Сумма их средств в банках составляет почти 29,2 млрд грн (6,4% от общей суммы вкладов).

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 ноября 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банков.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало октября 2019 года, составила 10,1 млрд грн.