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За месяц выросла сумма вкладов физлиц в банках (инфографика)

За месяц выросла сумма вкладов физлиц в банках (инфографика)

Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 ноября 2019 года составила 458,9 млрд грн. Для сравнения на 1 октября 2019 года этот показатель составил 443,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало ноября 2019 года:

  • вклады в национальной валюте – 259,0 млрд грн;
  • вклады в иностранной валюте – 199,9 млрд грн.

Полностью защищенные вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках Фонда. Также по сумме гарантиями Фонда полностью покрывается 42,6% вкладов, что составляет 195,5 млрд грн.

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Количество вкладчиков:

  • общее количество вкладчиков по состоянию на начало ноября 2019 года составляет 43,0 млн;
  • количество вкладчиков с вкладами более 200 000 грн составляет 421,2 тыс, и сумма их вкладов составляет почти 263,3 млрд грн;
  • количество вкладчиков-ФЛП в банках-участниках Фонда по состоянию на 1 ноября 2019 года составило почти 1,3 млн вкладчиков-ФЛП, или 3,0% всех вкладчиков. Сумма их средств в банках составляет почти 29,2 млрд грн (6,4% от общей суммы вкладов).

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 ноября 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банков.
  • Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало октября 2019 года, составила 10,1 млрд грн.
  • При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка и осуществления временной администрации.
По материалам Finance.UA
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