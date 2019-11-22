В США планируют ввести национальную криптовалюту

В США анонсировали появление собственной криптовалюты.

Об этом пишет regnum со ссылкой на текст письма политического обозревателя Захари Вармбродт.

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“Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в письме в адрес законодателей анонсировал появление национальной цифровой валюты”, – говорится в сообщении.

Этим летом конгрессмены-республиканцы Френч Хилл и Билл Фостер уже пытались призвать Центробанк США ввести национальную цифровую валюту. Этот призыв был обусловлен тем, чтобы США остались конкурентоспособными в этой сфере, в условиях, когда Китай вводит свой «цифровой юань», который по оценкам специалистов может потеснить доллар в международных расчётах. Но американские власти «заморозили» введение криптовалюты Facebook Libra из-за опасений противозаконных переводов.

Справка Finance.ua:

Курс Bitcoin сегодня по состоянию на 9.00 за сутки, по данным Libertex, опустился на 7,5% – до 6680 долларов, при капитализации 119,9 млрд долларов. Ethereum снизился на 9,87% – до 135,3 млрд долларов. XRP подешевел на 9,62% – до 0,2066 доллара, с капитализацией 8,9 млрд долларов. Litecoin обвалился на 9,45% – до 42,5 доллара, при капитализации 2,7 млрд долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 170 млрд долларов.