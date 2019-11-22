В США планируют ввести национальную криптовалюту

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В США анонсировали появление собственной криптовалюты.
Об этом пишет regnum со ссылкой на текст письма политического обозревателя Захари Вармбродт.
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“Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в письме в адрес законодателей анонсировал появление национальной цифровой валюты”, – говорится в сообщении.
Этим летом конгрессмены-республиканцы Френч Хилл и Билл Фостер уже пытались призвать Центробанк США ввести национальную цифровую валюту. Этот призыв был обусловлен тем, чтобы США остались конкурентоспособными в этой сфере, в условиях, когда Китай вводит свой «цифровой юань», который по оценкам специалистов может потеснить доллар в международных расчётах. Но американские власти «заморозили» введение криптовалюты Facebook Libra из-за опасений противозаконных переводов.
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