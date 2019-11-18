Финансист спрогнозировал, как легализация криптовалюты может повлиять на экономику Украины

Легализация рынка криптовалют в Украине поможет стимулировать инвестиции в экономику и значительно ускорить темпы роста ВВП.

Такой прогноз озвучил финансист Василий Горбаль.

“Если легализовать крипторынок в Украине, то это даст темпы роста, сопоставимые с темпами роста после открытия рынка земли”, – сравнил он.

Горбаль напомнил, что легализация финансовых операций с криптоактивами сейчас активно обсуждается.

“Хотя пока это только заявления”, – обратил он внимание.

По мнению эксперта, признание криптовалют на государственном уровне мотивирует украинский бизнес вкладывать деньги в национальную экономику. Он отметил, что украинцы держат на руках, по разным оценкам, порядка 40-60 млрд долларов: эти активы выводятся в бизнес за рубежом, хранятся в кэше или вкладываются в криптовалюты, причем последний вариант приобретает все большую популярность.

“Надо стимулировать к инвестированию этих средств в украинский фондовый рынок, в украинские проекты и тому подобное. А для этого нужно создать необходимые условия”, – подчеркнул Горбаль.

Финансист уточнил, что активизация внутренних инвестиций, среди прочего, поможет Украине перейти на более “паритетные” отношения с международными кредиторами.