Финансист спрогнозировал, как легализация криптовалюты может повлиять на экономику Украины

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Легализация рынка криптовалют в Украине поможет стимулировать инвестиции в экономику и значительно ускорить темпы роста ВВП.
Такой прогноз озвучил финансист Василий Горбаль.
“Если легализовать крипторынок в Украине, то это даст темпы роста, сопоставимые с темпами роста после открытия рынка земли”, – сравнил он.
Горбаль напомнил, что легализация финансовых операций с криптоактивами сейчас активно обсуждается.
“Хотя пока это только заявления”, – обратил он внимание.
По мнению эксперта, признание криптовалют на государственном уровне мотивирует украинский бизнес вкладывать деньги в национальную экономику. Он отметил, что украинцы держат на руках, по разным оценкам, порядка 40-60 млрд долларов: эти активы выводятся в бизнес за рубежом, хранятся в кэше или вкладываются в криптовалюты, причем последний вариант приобретает все большую популярность.
“Надо стимулировать к инвестированию этих средств в украинский фондовый рынок, в украинские проекты и тому подобное. А для этого нужно создать необходимые условия”, – подчеркнул Горбаль.
Финансист уточнил, что активизация внутренних инвестиций, среди прочего, поможет Украине перейти на более “паритетные” отношения с международными кредиторами.
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