Налоговики уличили сеть магазинов в занижении суммы выторга на 5000%

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Сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) уличили сеть магазинов по продаже пива в Киевской области в занижении суммы выторга на 5000%, сообщила пресс-служба ведомства.
Во время проверки торговых точек налоговики установили, что в магазинах этой сети по факту расчета за купленное пиво выдают покупателям расчетные чеки, которые лишь имитируют настоящие фискальные.
При расчете банковской карточкой покупателю выдавался настоящий расчетный документ, распечатанный на зарегистрированном в органах ГНС РРО, поскольку средства поступали на расчетный счет. Но во время оплаты наличными продавец переключал кассовую систему на нефискальный принтер, который печатал «липовый» чек, хоть и со всеми обязательными реквизитами фискального. В результате информация о проведенном расчете к налоговикам не поступала.
Но за девять месяцев официально было задекларировано расчетов на сумму лишь в 49,7 тыс. грн. Таким образом, выходит, что средневзвешенный выторг во время проведения проверки (если разделить выторг за три квартала на количество дней) превышает среднедневный выторг за предыдущие дни (0,02 тыс. грн) более чем на 5000%.
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