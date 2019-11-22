Норвежский Telenor продал свою долю в «Киевстаре»

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Норвежская компания Telenor вышла из капитала телекоммуникационного холдинга Veon, которому принадлежит российский оператор “Вымпелком” (бренд “Билайн”) и “Киевстар” , продав 157 млн акций (8,9%). Об этом идет речь в сообщении Telenor на фондовой бирже Осло.
Это был последний пакет акций, принадлежавший норвежскому холдингу. Выходить из капитала компания начала еще в 2015 году, а причиной была сложность в том, чтобы получить контроль в Veon (ранее — Vimpelcom).
В данный момент главный акционер Veon — LetterOne Михаила Фридмана с долей 47,9%, еще 8,3% акций находится под управлением голландского траста, а 34,9% — в свободном обращении.
В 2016 году норвежская компания Telenor продала 9,3% акций за $570 млн. В апреле 2017 года было продано 4% за $262,5 млн, а в сентябре — еще 5% за $365 млн. В марте 2019 года компания продала еще 5,7% в Veon.
Напомним, Telenor – первый стратегический инвестор “Киевстар”. Скандинавский телеком-гигант сыграл важную роль в становлении крупнейшего мобильного оператора в Украине.
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