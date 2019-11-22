Стало известно, за сколько продали Vodafone Украина

Российская телеком-компания МТС 25 ноября официально объявила о продаже 100% доли в Vodafone Украина компании Bakcell.

Об этом сообщается на сайте МТС.

“В рамках соглашения, МТС через свою дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единcтвенном акционере ЧАО “ПФ Украина”, за 734 миллионов долларов, включая отложенный платеж на сумму около 84 миллионов долларов. Передача акций пройдет в ближайшее время”, – говорится в сообщении.

“Смена собственника не повлияет на операционную деятельность “Vodafone Украина”, предоставление услуг клиентам, взаимодействие с партнерами, поставщиками и контрагентами.

Компания продолжает предоставлять услуги под брендом Vodafone. Все тарифные планы, услуги и сервисы, а также договоры и другие обязательства компании актуальны и продолжают действовать”, – заявили в Vodafone Украина.

Антимонопольный комитет дал разрешение компании Bakcell из Азербайджана купить второго по величине мобильного оператора в Украине – “Водафон Украина”.

Компания Bakcell – оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Она была основана в 1994 году и была совместным предприятием правительства и частной израильской компании GTIB.

Пока в открытых источниках нет точных сведений, кто является основным владельцем Bakcell.

Сеть Bakcell, состоящая из более 7,5 тыс базовых станций, охватывает 93% территории (за исключением оккупированных территорий) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн человек.

Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн ​​абонентов. Чистая прибыль “ВФ Украина” в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход-12,8 млрд грн.

Компания входит в Группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является российский бизнесмен Владимир Евтушенков.