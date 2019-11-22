Инвесторы призвали Зеленского разобраться в "критической ситуации" с "Укрбудом"

Инвесторы, которые купили жилье в 26 жилых комрлексах Киева, строящихся под эгидой “Укрбуда”, обратились к Президенту Владимиру Зеленскому из-за “критической ситуации, происходящей на строительных площадках в течение последних 4 месяцев”.

Об этом говорится в петиции на сайте Президента от 23 ноября, автором которой является Дмитрий Потапов.

Отмечается, что инвесторы “крайне обеспокоены критической ситуацией, происходящей на строительных площадках в течение последних 4-х месяцев, начиная с июля 2019 года (приостановление строительства и перенос сроков ввода в эксплуатацию объектов на год и более), несостоятельностью застройщика выполнять взятые на себя обязательства”.

Также они имеют подозрение о хищении миллиардов гривен инвесторов с использованием имени государственной корпорации.

В петиции отмечается, что многократные попытки получить объяснение ситуации от председателя совета директоров ГП “Укрбуд” Пелыха Ю.К., директора ООО “Укрбуд Девелопмент” Майбороды Е.Г., директора ООО “ФК “ЖИТЛО-КАПИТАЛ” Смилого Е.М. и бенефициара генерального подрядчика ООО “Северо-украинский строительный альянс” Якусевича А.Г., были проигнорированы, не было предоставлено правдивых планов по завершению строительства, а обещания корпорации многократно нарушались.

Инвесторы просят Зеленского лично приобщиться к урегулированию кризисной ситуации, создав рабочую группу из представителей Офиса президента, Кабмина, КГГА, ГАСИ, украинской государственной строительной корпорации “Укрбуд”, ООО “Укрбуд Девелопмент”, ООО “ФК “ЖИТЛО-КАПИТАЛ” и представителей инициативной группы инвесторов.