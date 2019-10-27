"Укрбуд" не обанкротится, туда зашел новый инвестор - советник Кличко

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Советник мэра Киева Виталия Кличко Маским Бахматов заявил, что группа “Укрбуд” не обанкротится, потому что туда зашел новый инвестор.
Об этом он сказал в интервью Bihus Info.
“Уже нашелся инвестор, он вообще непубличный, чтобы вы понимали, это не строитель, не публичный человек, он не из этого бизнеса, ему просто интересно зайти в новый интересный проект”, – рассказал Бахматов.
По его словам, еще три недели назад “Укрбуд” мог иметь проблемы со всеми своими стройками по всей стране, но сейчас 40 тысяч человек, вложивших туда деньги, могут не волноваться, что что-то произойдет.
На замечание ведущего, что из этих слов следует, что в строительный бизнес пришел человек, который в нем не разбирается, и отдает деньги, чтобы спасти 40 тыс. вкладчиков, советник мэра ответил: “Так реально есть”.
Советник Кличко фамилию инвестора и сумму инвестиций назвал внутренней информацией.
“Мы скоро узнаем, кто это”, – отметил он.
Бахматов также опроверг слухи о том, что “Укрбуд” отжало окружение Президента Зеленского.
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