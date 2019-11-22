Какими будут налоги и сборы для 1,2 и 3 групп ФЛП (инфорграфика)

В Ивано-Франковской ГНС сообщили, как изменятся с 1 января 2020 года суммы налогов и сборов для налогоплательщиков.

Об этом рассказали в ГНС В Ивано-Франковской области на странице в FACEBOOK.

Согласно принятому Госбюджету, минимальная заработная плата составит 4 723 грн, прожиточный минимум — 2 102 грн, единый социальный взнос (минимальный размер ЕСВ) — 1 039,06 грн.

Налоги для плательщиков единого налога:

I группа ФЛП (минимум 10% от прожиточного минимума) — 210,20 грн;

II группа ФЛП (до 20% минимальной зарплаты) — 944,60 грн;

минимум за наемного сотрудника — 5 762, 06 грн;

ставка — 4 723 грн;

ЕСВ 22% от минималки — 1 039,06 грн;

НДФЛ 18% — 850,14 грн;

военный сбор 1,5% — 70,85 грн.

Туристический сбор:

для внутреннего рынка (до 0,5% от минимальной зарплаты) — 23,61 грн;

для въезда из-за границы (до 5% от минимальной зарплаты) — 236,15 грн;