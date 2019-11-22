Какими будут налоги и сборы для 1,2 и 3 групп ФЛП (инфорграфика)

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В Ивано-Франковской ГНС сообщили, как изменятся с 1 января 2020 года суммы налогов и сборов для налогоплательщиков.
Об этом рассказали в ГНС В Ивано-Франковской области на странице в FACEBOOK.
Согласно принятому Госбюджету, минимальная заработная плата составит 4 723 грн, прожиточный минимум — 2 102 грн, единый социальный взнос (минимальный размер ЕСВ) — 1 039,06 грн.
Налоги для плательщиков единого налога:
Туристический сбор:
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