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Какими будут налоги и сборы для 1,2 и 3 групп ФЛП (инфорграфика)

Какими будут налоги и сборы для 1,2 и 3 групп ФЛП (инфорграфика)

В Ивано-Франковской ГНС сообщили, как изменятся с 1 января 2020 года суммы налогов и сборов для налогоплательщиков.

Об этом рассказали в ГНС В Ивано-Франковской области на странице в FACEBOOK.

Согласно принятому Госбюджету, минимальная заработная плата составит 4 723 грн, прожиточный минимум — 2 102 грн, единый социальный взнос (минимальный размер ЕСВ) — 1 039,06 грн.

Налоги для плательщиков единого налога:

  • I группа ФЛП (минимум 10% от прожиточного минимума) — 210,20 грн;
  • II группа ФЛП (до 20% минимальной зарплаты) — 944,60 грн;
  • минимум за наемного сотрудника — 5 762, 06 грн;
  • ставка — 4 723 грн;

Карты для хранения денег

  • ЕСВ 22% от минималки — 1 039,06 грн;
  • НДФЛ 18% — 850,14 грн;
  • военный сбор 1,5% — 70,85 грн.

Туристический сбор:

  • для внутреннего рынка (до 0,5% от минимальной зарплаты) — 23,61 грн;
  • для въезда из-за границы (до 5% от минимальной зарплаты) — 236,15 грн;
  • налог на недвижимость (не больше 1,5% от минимальной зарплаты за квартал) — 70,84 грн.
По материалам Finance.UA
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