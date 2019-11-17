День финансов, 20 ноября: про планы на Черную пятницу, 14 дней для отцов, зарплаты нардепов

Среда, 20 ноября: сколько украинцы намерены потратить в Черную пятницу, и почему сотрудничество с МВФ надо завершить к 2023 году?

Кошельки для Черной пятницы. Планы украинцев. Black Friday пользуется большой популярностью в Украине. В этом году она пройдет 29 ноября. В каких городах больше всего ждут Black Friday, сколько и на что тратят украинцы – читайте по ссылке.

Четырнадцать дней для отцов. Что предлагают нардепы? В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается отцу или бабушке, дедушке ребенка предоставлять отпуск. Предлагают отпуск продолжительностью 14 календарных дней, который будет предоставляться после рождения ребенка.

Парковка в столице. Штрафы и видео от мэра. Виталий Кличко опубликовал видео с работой инспекторов по парковке. На видео они эвакуируют авто, припаркованные в запрещенных местах. Как сообщил мэр, начиная с июля в столице вынесли более 3,5 тысячи постановлений о взыскании штрафов за нарушение правил остановки, стоянки, парковки авто.

Выплаты больничных и декретных. Почему приостановили? Сегодня Фонд социального страхования вынужденно приостановил перечисление средств для выплаты больничных, пособий по беременности и родам. Об этом говорится в сообщении Фонда. Причина этому – исчерпание средств, предусмотренных бюджетом на 2019 год.

Финальное ̶в̶ы̶с̶т̶у̶п̶л̶е̶н̶и̶е̶ ̶П̶о̶п̶л̶а̶в̶с̶к̶о̶г̶о̶ сотрудничество с МВФ. Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году. А программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней. Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова. Она отметила, что сейчас правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве.

Ремонт дорог. Не опять, а снова. Кабинет министров запланировал начать весной 2020 года масштабный ремонт дорог в Украине. Также правительство поставило задачу объявить международный тендер на достройку моста в Запорожье.

Зарплаты депутатов. Разумный подход от Разумкова? Зарплата народных депутатов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен, чтобы избежать коррупции и соблазна взяток. Такое предложение внес спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Спикер парламента объяснил, что для того, чтобы человек профессионально и эффективно работал, нужно делать две вещи: давать нормальную мотивацию – зарплату, второе – контролировать, чтобы у человека не возникало соблазна залезть в бюджет.