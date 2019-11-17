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Парковка в столице: за что могут оштрафовать

Парковка в столице: за что могут оштрафовать

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как работают в столице инспекторы по парковке, которые эвакуируют авто, припаркованные в запрещенных местах.

Видео мэр обнародовал на своей странице в FACEBOOK

Как сообщил мэр, начиная с июля в столице вынесли более 3,5 тысячи постановлений о взыскании штрафов за нарушение правил остановки, стоянки, парковки авто на общую сумму почти 1 миллион 400 тысяч гривен.

Карты для водителей

«Кроме того, с получением технических средств фотофиксации, которые функционируют согласно законодательству о защите информации в информационно-телекоммуникационных системах, инспекторы по парковке начнут фиксацию нарушений правил остановки и стоянки в автоматизированном режиме. Смогут также налагать штрафы и за неуплату за парковку», – добавил Виталий Кличко.

Также мэр столицы призвал водителей не пренебрегать правилами парковки.

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Справка Finance.ua

За что могут оштрафовать:

  • размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 – штраф в размере 255 грн;
  • размещение автомобиля, которое создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, в том числе:
  • остановка ближе 30 метров от посадочных площадок общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
  • остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;
  • остановка ближе 10 метров от выездов с примыкающих территорий и непосредственно в месте выезда;
  • остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;
  • стоянка в местах, где создается препятствие для движения пешеходов, – штраф в размере 510 грн с временным задержанием (эвакуацией) автомобиля.
По материалам Finance.UA
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