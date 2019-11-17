Парковка в столице: за что могут оштрафовать

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Мэр Киева Виталий Кличко показал, как работают в столице инспекторы по парковке, которые эвакуируют авто, припаркованные в запрещенных местах.
Видео мэр обнародовал на своей странице в FACEBOOK
Как сообщил мэр, начиная с июля в столице вынесли более 3,5 тысячи постановлений о взыскании штрафов за нарушение правил остановки, стоянки, парковки авто на общую сумму почти 1 миллион 400 тысяч гривен.
«Кроме того, с получением технических средств фотофиксации, которые функционируют согласно законодательству о защите информации в информационно-телекоммуникационных системах, инспекторы по парковке начнут фиксацию нарушений правил остановки и стоянки в автоматизированном режиме. Смогут также налагать штрафы и за неуплату за парковку», – добавил Виталий Кличко.
Также мэр столицы призвал водителей не пренебрегать правилами парковки.
За что могут оштрафовать:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплата народных депутатов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен - Разумков2 ч. назад - 577 13
Какой процент украинцев возвращает свои вещи из ломбардовВчера, 17:00 - 2721 6
В Украине будут автоматически останавливать выплаты пенсийВчера, 20:01 - 10539 5
📌 Стань инвестором: как зарабатывать на валютном рынкеВчера, 15:26 - 1440 5
Отцу ребенка предлагают предоставлять отпуск при его рождении - законопроект3 ч. назад - 573 3
В Украине будут автоматически останавливать выплаты пенсийВчера, 20:01 - 10539 5
Какой процент украинцев возвращает свои вещи из ломбардовВчера, 17:00 - 2721 6
Правительство одобрило законопроект, направленный на борьбу с бедностьюВчера, 15:07 - 1745 1
Альфа-банк изменил валютные ставки в «Альфа Депозите»3 ч. назад - 1743
📌 Стань инвестором: как зарабатывать на валютном рынкеВчера, 15:26 - 1440 5
Появилось видео с испытаний нового украинского поездаПозавчера, 12:38 - 1471 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 1768
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 856
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1273 3
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 1203