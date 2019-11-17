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Отцу ребенка предлагают предоставлять отпуск при его рождении - законопроект

Отцу ребенка предлагают предоставлять отпуск при его рождении - законопроект

В Верховной Раде 14 ноября зарегистрировали законопроект, в котором предлагается отцу или бабушке, дедушке ребенка предоставлять отпуск.

Об этом говорится в проекте закона №2436 “Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отпуска при рождении ребенка”.

Что предлагают. Отпуск продолжительностью 14 календарных дней, который будет предоставляться после рождения ребенка.

Кто может получить этот отпуск:

  • муж, жена которого родила ребенка;
  • отец ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;
  • бабушка или дедушка, или другой совершеннолетний родственник ребенка, который фактически ухаживает за ребенком и матерью ребенка, если мать ребенка является одинокой матерью.

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  • такой отпуск при рождении ребенка предоставляется только одному из указанных лиц.
  • на время предоставления отпуска за работником сохраняется место работы (должность) и заработная плата.

Заявление о предоставлении отпуска работодателю будет подавать работник с приложением копии документа, необходимого для государственной регистрации рождения ребенка или свидетельства о рождении ребенка.

Справка Finance.ua:

  • На сегодняшний день семья получает при рождении первого ребенка 41 тыс. 280 грн. 10,3 тыс. грн выплачиваются сразу. Остальные деньги выплачивают в течение трех лет равными частями ежемесячно.
  • В постановлении № 2000-П Комитета ВРУ по вопросам бюджета (изменения в проект госбюджета-2020 для увеличения доходов) предложено установить новые размеры пособия при рождении ребенка:
  • 100 тыс. грн – на первого ребенка,
  • 200 тыс. грн – на второго ребенка,
  • 400 тыс. грн – на третьего и каждого следующего ребенка.
По материалам Finance.UA
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