Отцу ребенка предлагают предоставлять отпуск при его рождении - законопроект

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В Верховной Раде 14 ноября зарегистрировали законопроект, в котором предлагается отцу или бабушке, дедушке ребенка предоставлять отпуск.
Об этом говорится в проекте закона №2436 “Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отпуска при рождении ребенка”.
Что предлагают. Отпуск продолжительностью 14 календарных дней, который будет предоставляться после рождения ребенка.
Кто может получить этот отпуск:
Заявление о предоставлении отпуска работодателю будет подавать работник с приложением копии документа, необходимого для государственной регистрации рождения ребенка или свидетельства о рождении ребенка.
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