Премьер анонсировал масштабный ремонт дорог

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет министров запланировал начать весной 2020 года масштабный ремонт дорог в Украине.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Читайте также: Сколько денег заложили власти на развитие украинских дорог
“Весной 2020 года планируем масштабный ремонт дорог. Я убежден, что за короткий срок автодороги Украины будут соответствовать европейским стандартам”, – написал Гончарук.
Он отметил, что масштабное строительство дорог в следующем году является одной из задач нового председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александра Кубракова.
Также правительство поставило перед ним задачу объявить международный тендер на достройку моста в Запорожье.
“Этот мост – наш совместный проект, который мы должны завершить в течение 2-3 лет”, – подчеркнул Премьер-министр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Герус заявил, что Украина сэкономит на импорте э/э из РФ 2 млрд грн ежемесячноВчера, 11:32 - 1661 20
Правительство сообщило, как будет помогать ФОПамВчера, 09:04 - 2519 10
Водителей продолжают штрафовать за выезд на полосу общественного транспортаВчера, 09:12 - 1950 5
Какой процент украинцев возвращает свои вещи из ломбардовВчера, 17:00 - 1713 4
Маркарова объяснила, у каких ФЛП могут быть проблемыВчера, 07:13 - 2981 4
В Украине будут автоматически останавливать выплаты пенсийВчера, 20:01 - 5690 1
Правительство сообщило, как будет помогать ФОПамВчера, 09:04 - 2519 10
Водителей продолжают штрафовать за выезд на полосу общественного транспортаВчера, 09:12 - 1950 5
Какой процент украинцев возвращает свои вещи из ломбардовВчера, 17:00 - 1713 4
Герус заявил, что Украина сэкономит на импорте э/э из РФ 2 млрд грн ежемесячноВчера, 11:32 - 1661 20
Появилось видео с испытаний нового украинского поездаПозавчера, 12:38 - 1348 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 1701
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 816
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1227 3
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 1177