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Премьер анонсировал масштабный ремонт дорог

Премьер анонсировал масштабный ремонт дорог

Кабинет министров запланировал начать весной 2020 года масштабный ремонт дорог в Украине.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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“Весной 2020 года планируем масштабный ремонт дорог. Я убежден, что за короткий срок автодороги Украины будут соответствовать европейским стандартам”, – написал Гончарук.

Он отметил, что масштабное строительство дорог в следующем году является одной из задач нового председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александра Кубракова.

Также правительство поставило перед ним задачу объявить международный тендер на достройку моста в Запорожье.

“Этот мост – наш совместный проект, который мы должны завершить в течение 2-3 лет”, – подчеркнул Премьер-министр.

По материалам Корреспондент.net
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