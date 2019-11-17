В 2023 году Украина должна отказаться от сотрудничества с МВФ — Минфин

Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

«Мой амбициозный план — смочь закончить ее (программу с МВФ. — Ред.), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать», — сказала она.

Маркарова отметила, что сейчас правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве относительно новой кредитной программы о сотрудничестве.

«Программа, над которой мы работаем — хорошая, и она должна нам позволить провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении — как в свое время это смогла сделать Польша», — пояснила Маркарова.