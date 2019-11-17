Приостановлена выплата больничных и декретных

20 ноября 2019 года Фондом социального страхования Украины вынужденно приостановлено перечисление средств для выплаты больничных, пособий по беременности и родам.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Причины. Это связано с исчерпанием средств, предусмотренных бюджетом на 2019 год.

Разъяснение. “По действующему законодательству Фонд не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете Фонда на 2019 год, принятом Кабинетом Министров Украины. По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября”, – прокомментировал директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков.

По состоянию на сегодня общая сумма по заявлениям-расчетам, предоставленным к финансированию в 2019 году с учетом задолженности на начало года, составляет 13,573 млрд гривен, что превышает сметные назначение на год по соответствующей статье расходов на 1,038 млрд грн.

По общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности предоставляются следующие виды материального обеспечения:

пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком),

пособие по беременности и родам;

пособие на погребение.

Справка Finance.ua:

14 ноября Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2020 год во втором чтении. Согласно ему для социальной защиты дополнительный ресурс будет направлен на:

улучшение материального обеспечения для одиноких получателей пенсий, или государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, которым исполнилось 80 и более лет – 0,8 млрд грн;

выплату помощи семьям с детьми – 0,6 млрд грн;

субвенцию на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот – 0,4 млрд грн;