Приостановлена выплата больничных и декретных

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20 ноября 2019 года Фондом социального страхования Украины вынужденно приостановлено перечисление средств для выплаты больничных, пособий по беременности и родам.
Об этом говорится в сообщении Фонда.
Причины. Это связано с исчерпанием средств, предусмотренных бюджетом на 2019 год.
Разъяснение. “По действующему законодательству Фонд не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете Фонда на 2019 год, принятом Кабинетом Министров Украины. По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября”, – прокомментировал директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков.
По состоянию на сегодня общая сумма по заявлениям-расчетам, предоставленным к финансированию в 2019 году с учетом задолженности на начало года, составляет 13,573 млрд гривен, что превышает сметные назначение на год по соответствующей статье расходов на 1,038 млрд грн.
По общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности предоставляются следующие виды материального обеспечения:
14 ноября Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2020 год во втором чтении. Согласно ему для социальной защиты дополнительный ресурс будет направлен на:
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