Сколько украинцы планируют потратить в Чёрную пятницу (инфографика)

Black Friday, которая пройдет 29 ноября, пользуется большой популярностью в Украине. Из всех респондентов, участвовавших в ноябрьских распродажах, 74% совершали покупки именно в Черную пятницу. 25% отправились на распродажи как в Черную пятницу, так и во Всемирный день шопинга и лишь 1% опрошенных – только 11 ноября.

Об этом говорится в исследовании Picodi.com.

В каких городах больше всего ждут Black Friday. Наибольший рост интереса к распродаже Black Friday зафиксирован среди жителей городов Ужгород, Одесса, Мариуполь.

77% опрошенных украинок примут участие в акции Black Friday, а это на 15% больше, чем покупателей-мужчин.

Сколько тратят. Среднестатистический украинец готов потратить 4165 гривен, а украинка — 2557 гривен.

Какие товары покупают. Больше всего покупают одежду и обувь. Третье место в женском рейтинге занимает косметика, а у мужчин — электроника. Именно покупка новых гаджетов может объяснять такую разницу между женскими и мужскими затратами в Black Friday.

Наиболее выгодное предложение. Это большая скидка, хоть и на ограниченный ассортимент. Второе место в рейтинге украинцев на самую выгодную скидку занял купон или промокод.

Где покупают. 59% опрошенных украинцев во время Black Friday планируют делать покупки как в Интернете, так и в торговых центрах. Среди украинских респондентов 16% мужчин и 15% женщин заявили, что готовы отказаться от покупки, если ждать в очереди придется слишком долго.

67% опрошенных украинцев признались, что занимаются онлайн-шопингом на работе.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.