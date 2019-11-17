Сколько украинцы планируют потратить в Чёрную пятницу (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Black Friday, которая пройдет 29 ноября, пользуется большой популярностью в Украине. Из всех респондентов, участвовавших в ноябрьских распродажах, 74% совершали покупки именно в Черную пятницу. 25% отправились на распродажи как в Черную пятницу, так и во Всемирный день шопинга и лишь 1% опрошенных – только 11 ноября.
Об этом говорится в исследовании Picodi.com.
В каких городах больше всего ждут Black Friday. Наибольший рост интереса к распродаже Black Friday зафиксирован среди жителей городов Ужгород, Одесса, Мариуполь.
77% опрошенных украинок примут участие в акции Black Friday, а это на 15% больше, чем покупателей-мужчин.
Сколько тратят. Среднестатистический украинец готов потратить 4165 гривен, а украинка — 2557 гривен.
Какие товары покупают. Больше всего покупают одежду и обувь. Третье место в женском рейтинге занимает косметика, а у мужчин — электроника. Именно покупка новых гаджетов может объяснять такую разницу между женскими и мужскими затратами в Black Friday.
Наиболее выгодное предложение. Это большая скидка, хоть и на ограниченный ассортимент. Второе место в рейтинге украинцев на самую выгодную скидку занял купон или промокод.
Где покупают. 59% опрошенных украинцев во время Black Friday планируют делать покупки как в Интернете, так и в торговых центрах. Среди украинских респондентов 16% мужчин и 15% женщин заявили, что готовы отказаться от покупки, если ждать в очереди придется слишком долго.
67% опрошенных украинцев признались, что занимаются онлайн-шопингом на работе.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплата народных депутатов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен - Разумков2 ч. назад - 585 13
Какой процент украинцев возвращает свои вещи из ломбардовВчера, 17:00 - 2726 6
В Украине будут автоматически останавливать выплаты пенсийВчера, 20:01 - 10578 5
📌 Стань инвестором: как зарабатывать на валютном рынкеВчера, 15:26 - 1441 5
Отцу ребенка предлагают предоставлять отпуск при его рождении - законопроект3 ч. назад - 576 3
В Украине будут автоматически останавливать выплаты пенсийВчера, 20:01 - 10578 5
Какой процент украинцев возвращает свои вещи из ломбардовВчера, 17:00 - 2726 6
Альфа-банк изменил валютные ставки в «Альфа Депозите»3 ч. назад - 1760
Правительство одобрило законопроект, направленный на борьбу с бедностьюВчера, 15:07 - 1747 1
📌 Стань инвестором: как зарабатывать на валютном рынкеВчера, 15:26 - 1441 5
Появилось видео с испытаний нового украинского поездаПозавчера, 12:38 - 1471 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 1768
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 856
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1273 3
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 1203