День финансов, 6 ноября: ⏳шансы гривны в 2020 (оценка букмекеров), 📲е-пенсии (поручение от Зеленского), 💰Фонд национального богатства (задумка Кабмина)

Среда, 6 ноября. Ставки могут быть не только на спорт, а назначать пенсии могут даже через мобильное приложение:

Гривна VS доллар: оценка букмекеров. Букмекеры оценили шансы гривны к доллару США в 2020 году. Согласно порталу «Рейтинг Букмекеров» , вероятность того, что по состоянию на февраль 2020 года за один доллар США будут давать более 25,9 гривны, составляет 51%. В то же время букмекеры ожидают, что в феврале следующего года курс гривны к доллару США вряд ли упадет ниже отметки 23,2.

К «черному дню» не готовы. В жизни бывает всякое, и не всегда приятное. К сожалению, как показывает исследование компании Research & Branding Group, почти треть украинцев не накопили сбережений на «черный день». Также около 30% смогут продержаться не более месяца на своих сбережениях, месяц – 12%, и 2 месяца – 11%. На полгода хватит сбережений у 11% украинцев.

Штуки вместо килограммов. Государственная таможенная служба Украины постепенно переходит на новую систему измерений оценки товаров. Как отмечает глава ГТСУ Максим Нефьодов: «удивляюсь, что основная метрика для таможни — это доллары на кг. Причины очевидны — вес легче контролировать, чем другие параметры. Но все равно немного трясет, когда все активно обсуждают стоимость килограмма сумок или ботинок». По его словам, без учета стоимости импорта безсырьевых товаров таможенная стоимость товаров растет.

Поручение по е-пенсиям. Владимир Зеленский поручил ввести процедуру назначения пенсий через мобильное приложение до конца года. Такое нововведение, в частности, позволит предоставлять документы для назначения пенсии дистанционно в электронном виде.

«Укрбуд» не обанкротится. Уверяет советник мэра. Советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов заявил, что группа «Укрбуд» не обанкротится, потому что туда зашел новый инвестор. Правда, он непубличный. Так что 40 тысяч человек, вложивших деньги в стройки «Укрбуд», могут не волноваться. Могут?

Фонд национального богатства в помощь. Кабинет Министров предусмотрел 250 млн грн на создание и функционирование Фонда национального благосостояния в проекте государственного бюджета на 2020 год. По задумке Фонд национального благосостояния должен взять в управление стратегические государственные предприятия.

Китайцы построят Платную кольцевую дорогу вокруг Киева. Китайская компания Poly Changda Engineering Co. Ltd будет строить большую кольцевую дорогу вокруг Киева. Министерство инфраструктуры уже подписало меморандум о сотрудничестве с китайской компанией. Все это в рамках реализации первой очереди строительства Большой кольцевой автомобильной дороги (БКАД) «Транспортное сообщение между М-05 Киев-Одесса и М-06 Киев-Чоп».