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Таможня переходит на новую систему измерений

Таможня переходит на новую систему измерений

Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) постепенно переходит на новую систему измерений оценки товаров — с килограммов на штуки.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава ГТСУ Максим Нефьодов.

“Я до сих пор удивляюсь, что основная метрика для таможни — это доллары на кг. Причины очевидны — вес легче контролировать, чем другие параметры. Но все равно немного трясет, когда все активно обсуждают стоимость килограмма сумок или ботинок. Тут бы написать “не нами заведено — не нам и менять”, но нет, именно нам. Постепенно переводим оценку в “штуки” и так далее”, — написал Нефьодов.

По его словам, без учета стоимости импорта безсырьевых товаров таможенная стоимость товаров растет.

По материалам Дело
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