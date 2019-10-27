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Платную кольцевую дорогу вокруг Киева будет строить китайская компания

Платную кольцевую дорогу вокруг Киева будет строить китайская компания

Китайская компания Poly Changda Engineering Co. Ltd строить большую кольцевую дорогу вокруг Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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Отмечается, что 31 октября в ведомстве подписали меморандум о сотрудничестве с китайской компанией в рамках реализации первой очереди строительства Большой кольцевой автомобильной дороги (БКАД) «Транспортное сообщение между М-05 Киев-Одесса и М-06 Киев-Чоп».

Как заявляют в министерстве, дорогу будут ремонтировать на основе концессии, а строительство может начаться уже в следующем году.

«В Украине еще не было опыта концессионных дорог, поэтому очень важно начинать такие проекты именно с большими надежными стратегическими партнерами», – подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ранее Finance.ua сообщал, что Владислав Криклий рассказал, какие дороги в Украине могут сделать платными.

По материалам Aspekty.net
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