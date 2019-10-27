Платную кольцевую дорогу вокруг Киева будет строить китайская компания

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Китайская компания Poly Changda Engineering Co. Ltd строить большую кольцевую дорогу вокруг Киева.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
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Отмечается, что 31 октября в ведомстве подписали меморандум о сотрудничестве с китайской компанией в рамках реализации первой очереди строительства Большой кольцевой автомобильной дороги (БКАД) «Транспортное сообщение между М-05 Киев-Одесса и М-06 Киев-Чоп».
Как заявляют в министерстве, дорогу будут ремонтировать на основе концессии, а строительство может начаться уже в следующем году.
«В Украине еще не было опыта концессионных дорог, поэтому очень важно начинать такие проекты именно с большими надежными стратегическими партнерами», – подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Ранее Finance.ua сообщал, что Владислав Криклий рассказал, какие дороги в Украине могут сделать платными.
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