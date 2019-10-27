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Когда введут е-пенсии

Когда введут е-пенсии

Президент Владимир Зеленский 5 ноября поручил ввести процедуру назначения пенсий через мобильное приложение.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский дал поручение главе Министерства социальной политики Юлии Соколовской по обеспечению запуска сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года.

Сроки запуска е-пенсий – до конца текущего года ввести назначение пенсий при достижении пенсионного возраста без необходимости обращения лица.

Ранее сообщалось, Гончарук пообещал увеличение пенсий в следующем году. Пенсии в Украине вырастут, но незначительно.

Как накопить себе на пенсию

Что дает е-пенсия – можно предоставить документы для назначения пенсии дистанционно в электронном виде: заявление и копии документов, заверенные электронной подписью.

После назначения пенсии – получить электронное сообщение или СМС-сообщение о необходимости визита в сервисный центр за получением пенсионного удостоверения.

Справка Finance.ua:

Е-пенсия предусматривает введение таких онлайн услуг:

  • назначения пенсии;
  • перерасчет пенсии;
  • назначение к пенсии надбавок, пособий, доплат и компенсаций;
  • восстановление выплаты пенсии;
  • перевод с одного вида пенсии на другой.
По материалам Finance.UA
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