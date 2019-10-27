Когда введут е-пенсии

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Президент Владимир Зеленский 5 ноября поручил ввести процедуру назначения пенсий через мобильное приложение.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Владимир Зеленский дал поручение главе Министерства социальной политики Юлии Соколовской по обеспечению запуска сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года.
Сроки запуска е-пенсий – до конца текущего года ввести назначение пенсий при достижении пенсионного возраста без необходимости обращения лица.
Ранее сообщалось, Гончарук пообещал увеличение пенсий в следующем году. Пенсии в Украине вырастут, но незначительно.
Что дает е-пенсия – можно предоставить документы для назначения пенсии дистанционно в электронном виде: заявление и копии документов, заверенные электронной подписью.
После назначения пенсии – получить электронное сообщение или СМС-сообщение о необходимости визита в сервисный центр за получением пенсионного удостоверения.
Е-пенсия предусматривает введение таких онлайн услуг:
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