Когда введут е-пенсии

Президент Владимир Зеленский 5 ноября поручил ввести процедуру назначения пенсий через мобильное приложение.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский дал поручение главе Министерства социальной политики Юлии Соколовской по обеспечению запуска сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года.

Сроки запуска е-пенсий – до конца текущего года ввести назначение пенсий при достижении пенсионного возраста без необходимости обращения лица.

Ранее сообщалось, Гончарук пообещал увеличение пенсий в следующем году. Пенсии в Украине вырастут, но незначительно.

Что дает е-пенсия – можно предоставить документы для назначения пенсии дистанционно в электронном виде: заявление и копии документов, заверенные электронной подписью.

После назначения пенсии – получить электронное сообщение или СМС-сообщение о необходимости визита в сервисный центр за получением пенсионного удостоверения.

Справка Finance.ua:

Е-пенсия предусматривает введение таких онлайн услуг:

назначения пенсии;

перерасчет пенсии;

назначение к пенсии надбавок, пособий, доплат и компенсаций;

восстановление выплаты пенсии;