День финансов, 5 ноября: цифры Госбюджета-2020, пополнение KyivSmartCard в Привате, цена земли в Украине

Вторник, 5 ноября. Главными сегодня стали цифры из проекта госбюджета на 2020 год:

Сам проект. Передан ко второму чтению в Верховную Раду Украины. К примеру, показатель минимальной зарплаты утвержден на уровне 4723 грн. В 2019 году он составил 4173 грн. Основные показатели измененного документа указаны здесь.

Отдельно хотим отметить и прогноз по курсу в проекте госбюджета-2020. Так, Кабмин Украины прогнозирует, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар. При этом прогноз улучшен по сравнению с предыдущим (28,2 грн/доллар), который был заложен в госбюджете-2020 к первому чтению.

Цена земли в Украине. Советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак сегодня спрогнозировал, что после запуска рынка земли в 2020 году первоначальная цена за гектар будет около 2 тысяч долларов. Также он сообщил, что на следующих этапах внедрения рынка земли цена за гектар будет напрямую зависеть от кредитных ставок в Украине.

Клиенты, как на ладони. В процессе анализа клиентов банки используют не только официальные данные. Об этом говорится в исследовании «Влияние репутации и других неизмеряемых факторов на решения банков», проведенном «Финансовым клубом» и агентством стратегических решений ShiStrategies. 100% опрошенных банков признали, что для формирования досье на своих клиентов они используют публикации в СМИ, Единый реестр судебных решений, декларации НАПК, Единый реестр досудебных расследований, открытые данные об отчетности компании.

Налоговые отчеты в Опендатабот. Опендатабот запускает подачу отчетов в налоговую для ФЛП. Это даст возможность легко и бесплатно сделать отчет самому в электронном виде, сэкономив время и средства. Как сдать налоговый отчет в Опендатабот – читайте здесь.

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Продажа после регистрации. В Верховной Раде Украины готовится законопроект, которым будет введен запрет на продажу новых квартир до завершения их регистрации в специальном реестре. Регистрацию в системе можно будет провести только при наличии полного пакета законных разрешительных документов.

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