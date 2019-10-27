0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 448 0

В Раде предлагают запретить продажу новых квартир до регистрации в спецреестре

В Раде предлагают запретить продажу новых квартир до регистрации в спецреестре

В Верховной Раде Украины готовится законопроект, которым будет введен запрет на продажу новых квартир до завершения их регистрации в специальном реестре.

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в facebook.

Читайте также: Аренда квартир в Киеве: тенденции осени 2019

Регистрацию в системе можно будет провести только при наличии полного пакета законных разрешительных документов.

“Возможно, используя какие-то схемы, застройщик и сможет начать строительство без полного пакета документов. Но начать продавать или получать деньги от инвесторов – нет). Таким образом, мы создадим условия, когда отсутствие документов будет невыгодно самому застройщику”, – написала Елена Шуляк.

Она отметила, в парламенте уже состоялись слушания по указанному вопросу. Также официально направлено обращение в Кабмин, Верховный суд и соответствующие министерства для того, чтобы каждый на своем уровне провел аудит проблематики и наработал конкретные пути ее решения.

По материалам me3
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Недвижимость
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.