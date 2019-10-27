В Раде предлагают запретить продажу новых квартир до регистрации в спецреестре

В Верховной Раде Украины готовится законопроект, которым будет введен запрет на продажу новых квартир до завершения их регистрации в специальном реестре.

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в facebook.

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Регистрацию в системе можно будет провести только при наличии полного пакета законных разрешительных документов.

“Возможно, используя какие-то схемы, застройщик и сможет начать строительство без полного пакета документов. Но начать продавать или получать деньги от инвесторов – нет). Таким образом, мы создадим условия, когда отсутствие документов будет невыгодно самому застройщику”, – написала Елена Шуляк.

Она отметила, в парламенте уже состоялись слушания по указанному вопросу. Также официально направлено обращение в Кабмин, Верховный суд и соответствующие министерства для того, чтобы каждый на своем уровне провел аудит проблематики и наработал конкретные пути ее решения.