Какой прогноз курса доллара заложен в Бюджете - 2020

Кабинет Министров Украины прогнозирует, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар.

Об этом на презентации проекта госбюджета-2020 сказала министр финансов Оксана Маркарова.

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При этом прогноз улучшен по сравнению с предыдущим (28,2 грн/доллар), который был заложен в госбюджете-2020 к первому чтению.

После первого чтения госбюджета Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины изменило макропрогноз на 2020 год, заложив в нем курс на уровне 27 грн/доллар.

При этом в оптимистическом сценарии Минэкономики заложен курс 24,8 грн/доллар.