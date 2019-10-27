Что будет с курсом: прогноз на ноябрь

В ноябре гривна может сохранить свои позиции вблизи отметки 25 грн за доллар на фоне высоких ожиданий возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом и поступления иностранных инвестиций в Украину, прогнозируют аналитики ГК FOREX CLUB.

С начала 2019 года украинская валюта укрепилась по отношению к доллару США на 12,11%, что позволило ей занять высокую позицию в рейтинге самых сильных валют в мире. Удерживает позиции гривна благодаря проведению жесткой денежно-кредитной политики НБУ и притоку внешних инвестиций, несмотря на снижение активности инвесторов. Так, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) с начала 2019 года вырос до 99,5 млрд грн.

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«Несмотря на снижение учетной ставки НБУ и последовавшее за этим снижение доходности по государственным облигациям, спрос на украинский государственный долг остается высоким. Пока инвесторы верят в Украину и видят хорошие инвестиционные возможности в связи с высокой вероятностью возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом, а также деэскалацией военного конфликта на Донбассе и открытием рынка земли. Но эту веру могут пошатнуть политическая нестабильность и раскол в правящей партии», – отмечает Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB.

Если изменится новостной фон, рынок начнет испытывать нехватку валютного предложения, и гривна перейдет в более широкий диапазон колебаний – 25,5–26,5 грн за доллар.

По словам эксперта, последний месяц осени является периодом девальвации, когда гривна в среднем теряет 3,3%. Это связано с началом отопительного сезона, а также подготовкой импортеров к сезону декабрьских продаж и активного пополнения запасов товаров и складов.

Усиливает давление на курс устойчивое негативное сальдо торгового баланса Украины, которое перекрывается исключительно притоком внешних инвестиций, а также замедление роста экономики Европы.