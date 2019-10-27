Что ждать от курса на этой неделе?

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За неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,8-1,7%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,17 грн до 24,74 грн (-1,7%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 25,11/25,14 до 24,78/24,82 (-1,3%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,86/25,14 до 24,67/24,95 (-0,8%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,1%.
По прогнозам Вадима Иосуба, на начавшейся неделе стоит ожидать умеренного снижения курса доллара к гривне.
“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,6 грн, а наличный доллар в банках около 24,5/24,7 грн”, – говорит эксперт.
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