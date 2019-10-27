Кабмин представил измененный проект Госбюджета - 2020 (инфографика)

Проект государственного бюджета-2020 передан ко второму чтению в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в facebook.

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“Переходим на следующий этап, представляя сегодня всем правительством общественности проект бюджета ко 2 чтению, переданный правительством в ВРУ. Впереди 3 недели активной работы в парламенте с бюджетным и всеми профильными комитетами”, – сказала Маркарова.

Показатель минимальной зарплаты утвержден на уровне 4723 грн. В первом чтении он составил 4173 грн.

Основные показатели измененного документа:

на соцфсеру выделено 293 млрд грн, из которых 173 млрд на пенсии и 48 млрд грн – субсидии;

инфраструктура – 73,7 млрд грн;

здравоохранение – 113,3 млрд грн;

образование – 145,1 млрд грн;

оборона и безопасность – 245,8 млрд грн;