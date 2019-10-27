Налоговые отчеты теперь можно бесплатно сдавать в Опендатабот

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Опендатабот запускает подачу отчетов в налоговую для ФЛП. Об этом сообщается на сайте Опендатабот.
Что это даст: возможность легко и бесплатно сделать отчет самому в электронном виде экономит время и средства.
“Свыше 55 тысяч предпринимателей с помощью Опендатабот мониторят свой статус, статус налогового долга и единого налога. Сдача отчетов – следующий шаг, который помогает предпринимателям вести бизнес”, – указывают в
Опендатабот.
Если ФЛП пропустил сроки подачи отчетности в налоговую службу, то можно получить штраф или потерять статус плательщика единого налога.
Многие ФЛП работают не по месту регистрации, поэтому визит в свое отделение налоговой означает дополнительные временные и денежные затраты.
Как сдать налоговый отчет в Опендатабот:
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