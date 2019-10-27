0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 409 0

Налоговые отчеты теперь можно бесплатно сдавать в Опендатабот

Налоговые отчеты теперь можно бесплатно сдавать в Опендатабот

Опендатабот запускает подачу отчетов в налоговую для ФЛП. Об этом сообщается на сайте Опендатабот.

Что это даст: возможность легко и бесплатно сделать отчет самому в электронном виде экономит время и средства.

“Свыше 55 тысяч предпринимателей с помощью Опендатабот мониторят свой статус, статус налогового долга и единого налога. Сдача отчетов – следующий шаг, который помогает предпринимателям вести бизнес”, – указывают в
Опендатабот.

Если ФЛП пропустил сроки подачи отчетности в налоговую службу, то можно получить штраф или потерять статус плательщика единого налога.

Карты для хранения денег

Многие ФЛП работают не по месту регистрации, поэтому визит в свое отделение налоговой означает дополнительные временные и денежные затраты.

Как сдать налоговый отчет в Опендатабот:

  • добавьте Опендатабот в Telegram, Viber или Messenger;
  • отправьте боту свой идентификационный код;
  • нажмите кнопку «Подать отчет»;
  • отвечайте на вопросы. Вам нужно будет ввести свой оборот, сумму уплаченного налога и подписать отчет ЭЦП.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.