Налоговые отчеты теперь можно бесплатно сдавать в Опендатабот

Опендатабот запускает подачу отчетов в налоговую для ФЛП. Об этом сообщается на сайте Опендатабот .

Что это даст: возможность легко и бесплатно сделать отчет самому в электронном виде экономит время и средства.

“Свыше 55 тысяч предпринимателей с помощью Опендатабот мониторят свой статус, статус налогового долга и единого налога. Сдача отчетов – следующий шаг, который помогает предпринимателям вести бизнес”, – указывают в

Опендатабот.

Если ФЛП пропустил сроки подачи отчетности в налоговую службу, то можно получить штраф или потерять статус плательщика единого налога.

Многие ФЛП работают не по месту регистрации, поэтому визит в свое отделение налоговой означает дополнительные временные и денежные затраты.

Как сдать налоговый отчет в Опендатабот:

добавьте Опендатабот в Telegram, Viber или Messenger;

отправьте боту свой идентификационный код;

нажмите кнопку «Подать отчет»;