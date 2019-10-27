Откуда банки берут информацию о клиентах (исследование)

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В процессе анализа клиентов банки используют не только официальные данные.
Об этом говорится в исследовании «Влияние репутации и других неизмеряемых факторов на решения банков», проведенном «Финансовым клубом» и агентством стратегических решений ShiStrategies.
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«Анализируя клиента, все банки не только пользуются данными с официальных реестров, но и международными базами, публикациями в СМИ и публичными заявлениями», – заявила управляющий партнер ShiStrategies Инна Шинкаренко.
100% опрошенных банков признали, что для формирования досье на своих клиентов они используют публикации в СМИ, Единый реестр судебных решений, декларации НАПК, Единый реестр досудебных расследований, открытые данные об отчетности компании.
94% всех банков используют данные других госреестров, системы YouControl, Государственной фискальной службы. 88% банков сообщили, что обращаются за информацией в торговые реестры иностранных государств и изучают налоговые декларации.
Кредитный реестр НБУ и/или бюро кредитных историй обязательно мониторят лишь 81% банков, «коррупционный» реестр – 69%, публичные заявления – 56%, ICIJ Offshore Leaks Database – 50%, публикации в соцсетях – 44%, а 38% банков изучают решения Европейского суда.
Негативная информация в СМИ заставляет банки пристальнее посмотреть на своего клиента, но ее появление не означает, что клиенту автоматически откажут в обслуживании.
Банкир Сергей Наумов считает, что не только банки, но и сами компании должны проверять своих контрагентов, чтобы в будущем не стать фигурантами уголовных расследований только потому, что с кем-то вели бизнес.
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