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Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков почти на 7 млрд гривен

Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков почти на 7 млрд гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу активы ликвидируемых банков Украины общей стоимостью 6,82 млрд грн, продажа которых запланирована на текущей неделе.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

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Пул активов состоит из прав требования по кредитам на сумму 6,2 млрд грн, а также недвижимого имущества, земельных участков и других основных средств банков на сумму 181,1 млн грн. Дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 91,9 млн грн, ценные бумаги – на сумму 345,9 млн грн.

В частности, в первую десятку банков по сумме выставленных на продажу активов вошли:

  • “Дельта Банк” с активами на сумму 3,09 млрд грн;
  • “Финансы и Кредит” – 1,46 млрд грн;
  • “Надра” – 1,34 млрд грн;
  • “Хрещатик” – 339,5 млн грн;
  • “Актабанк” – 121,1 млн грн;
  • “Имэксбанк” – 113,6 млн грн;
  • “Укрбизнесбанк” – 99,5 млн грн;
  • “Платинум Банк” – 91,6 млн грн;
  • “ВТБ Банк” – 37,5 млн грн;
  • “Камбио” – 28,2 млн грн.

В течение недели также запланирована продажа активов «Радикал Банка», ”Экспобанка”, “Фидобанка”, “Диамантбанка, “Родовид Банка”, “Грин Банка”, банков “Юнисон”, “ТК Кредит”, “Национальные инвестиции”, “Финансовая инициатива”.

По материалам Finance.UA
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